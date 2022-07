01:59:35

FALLA: Fantasía Bética (14.55). G. González (p.). TURINA: Oración del torero, Op. 34 (arr. para quinteto de viento) (8.07). Azahar Ensemble. MONTEVERDI: Pianto della Madonna SV 288 (8.55). J. Koslowsky (sop.), Cantus Cölln. Dir.: K. Junghänel. GLINKA: Obertura española nº 2 “Recuerdo de una noche de verano en Madrid” (9.05). Orq. Sinf. Estatal de la URSS. Dir.: E. Svetlanov. ORTIZ: Recercada nº 2 (6 Recercadas sobre La Spagna) (2.03). HUME: A Spanish Humor The Lord Hayes Favoret (3.20). La Spagna. Dir. y vla. de gamba: A. Marías. CHOPIN: Nocturno en Mi bemol mayor, Op. 9 nº 2 (4.26). Nocturno en Mi bemol mayor, Op. 27 nº 2 (6.13). A. Rubinstein (p.). PHILLIPS: Media vita in norte sumus (Cantiones sacrae quinis et octonibus vocibus) (3.39). The Sarum Consort. N. Gardner (órg.). Dir.: A. Mackay. BORODIN: En las estepas del Asia central (7.57). Orq. Sinf. de la Radio de Baviera. Dir.: E. –P. Salonen. SCARLATTI: Sonata en Re menor K 517 L 266 (3.13) T. Pinnock (clv.). La Corona de Aragón (Mandilatos. Danza tradicional de Tracia. Al jorn del judici. El cant de la sibil·la) (12.21). M. Aranda (voz), E. Casanova (voz.), I. Kandoussi (voz.), Coro de Cámara Lluis Vich, Capella de Ministrers. Dir.: C. Magraner. ARRIAGA: Los esclavos felices (Obertura) (8.04). La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations. Dir.: J. Savall. SCHUMANN: Die Lotosblume (Myrthen, Op. 25) (1.52). D. Fischer-Dieskau (bar.), J. Demus (p.).