CHERUBINI: Obertura de concierto en Sol mayor (10.33). Orq. del Teatro “Alla Scala” de Milán. Dir.: R. Chailly. THALBERG: Concierto para piano y orquesta en Fa menor, Op. 5 (Tercer movimiento: Rondó-Allegro) (10.34). F. Nicolosi (p.), Sinfonia “Razumovsky”. Dir.: A. Mogrelia. LOBO: Versa est in luctum (4.42). Cor de Cambra de Granollers. Dir.: M.-A. García de Paz. SCHAFFRATH: Duetto en La menor, CSWV F:30 (11.01). P. Grisvard (cl.), J. Pramsohler (vl.). DUBOIS: Fantasía para violoncello y orquesta (12.28). M. Coppey (vc.), Orq. Regional de Poitou-Charentes. Dir.: J.-F. Heisser. MARCELLO: Concierto para oboe, cuerda y continuo en Re menor (10.34). F. Leleux (ob.), Orq. de Cámara de Munich. Dir.: A. Liebreich. VIERNE: Sinfonía para órgano nº 6 en Si menor, Op. 59 (Cuarto movimiento: Final-Allegro molto) (8.06). G. Litaize (órg.). MONTEVERDI: Il combatimento di Tandredi e Clorinda (19.13). E. Kirkby (sop.), A. King (ten.), The Consort of Musicke. Dir.: A. Rooley.