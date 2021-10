01:58:13

Selección de composiciones inspiradas en Romeo y Julieta de Shakespeare

BELLINI: I Capuleti e i Montecchi: Obertura (5.11). Orq. Sinf. de la Radio de Berlín. Dir.: R. Paternostro. TCHAIKOVSKY: Romeo y Julieta Obertura-Fantasía (20.47). Royal Philarmonic Orchestra. Dir.: D. Gatti. VACCAI: Julieta y Romeo: Oh, vista e dessa… Ah, se tu dormi, svegliati (5.45). Elina Garança (mezz.), Orq. Del Teatro Comunal de Bolonia. Dir.: Y. Abel. SARASATE: Fantasía sobre Romeo y Julieta de Gounod Op. 5 (13.38). Volker Reinhold (vl.), Ralph Zedler (p.). GOUNOD: Romeo y Julieta: Va, je t’ai pardonne… Nuit d’hymenes (10.38). Sonya Yoncheva (sop.), Vittorio Grigolo (ten.), Orq. Sinf. Nacional de la RAI. Dir.: E. Pido. BERLIOZ: Romeo et Juliette: Escena de amor (16.41). Orq. Sinf. de Baltimore. Dir.: D. Zinman. STEIBELT: Romeo et Juliette: Je vais donc usurper les droits de la nature… Un pouvoir inconnu m’entraine (7.26). Elsa Dreisig (sop.), Orq. Nacional de Montpellier Languedoc-Rousillon. Dir.: M. Schonwandt. PROKOFIEV: Romeo i Dzhuletta: Suite núm. 3 Op. 101 (17.50). Orq. Sinf. de Cincinnati. Dir.: P. Jarvi. PIERSON: Romeo y Julieta Op. 86 (9.37). English Northern Philarmonia. Dir.: D. Lloyd-Jones.