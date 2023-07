Reflejos en el agua

01:58:54

MANUEL BLASCO DE NEBRA: Pastorela nº6 en mi menor (10’31”)

J.Perianes (p.)

PAERT: My hearth’s in the highlands (9.18)

David James (contratenor) Christopher Bowers-Broadbent (org.)

CHOPIN : Nocturno nº21 en do sostenido menor op.post.(4'28")

C.Arrau (p.)

MOULINIE: El mundo al revés (9’41)

El Poema armónico Dr. V.Dumestre

ELGAR: Serenata para cuerda en mi menor op.20 (12’12”)

Orq. De Cámara Orpheus

BACH: Cantata 'Was willst du dich betrueben BWV 107 (I Coro ) (3.59)

Coro y Orq. del Collegium Vocale de Gante Dr. P.Herreweghe

BEETHOVEN: Sonata para piano nº32 en do menor op.111 (26’45”)

A.Schiff (p.)

MATTEIS: Las falsas consonancias de la Música (suite) (7’04”)

Paul O’Dette y Stephan Stubbs (guitarras barrocas)

OCKEGHEM : Missa Prolationum (Agnus Dei) (5’45)

The Hilliard Ensemble Dr. P.Hillier

SCHUBERT: Cuarteto de cuerda nº1 en si bemol mayor D.18 (17’30”)

Cuarteto Melos