Como obras principales hoy escuchamos la "Sonata para flauta y piano" de Poulenc o la "Sonata para violonchelo y piano" de Schostakovich, pero también suenan obras de Paul Viardot, Wagner o Rossini.







PIAZZOLLA: Cuatro para tango (4’41”). Cuarteto Kronos. CLARA SCHUMANN: 3 Romanzas para piano, Op. 21 (10’42”). A. Oyarzabal (p.). THOMAS MORLEY: Come sorrow come (6’11”). C. Daniels (ten.), N. North (laud). PAUL VIARDOT: Introducción y capricho para violín con acompañamiento de piano (8’53”). R. Kuppel (vl.), W. Manz (p.). POULENC: Sonata para flauta y piano, S 164 (12’44”). J. Hurel (fl.), H. Couvert (p.). WAGNER: Los maestros cantores de Nuremberg (4’51”). G. Ottenthal (sop.), C. Bartoli (mez.), G. Sabbatini (ten.), M. Knapp (ten.), C. Otelli (baj.), Orq. Sinf. de la Radio de Berlín. Dir.: R. Paternostro. SHOSTAKOVICH: Sonata para violonchelo y piano en re menor, Op. 40 (27’). I. Monighetti (vc.), V. Lobanov (p.). ROSSINI: El engaño feliz (5’55”). Orq. de Cámara Orpheus de Nueva York. HANNES MEYER: Suite campesina (14’19”). H. Meyer (órg), I. Noda (cb.), Cuarteto Suonare de Frankfurt.KETELBEY: En el jardín de un monasterio (5’29”). Ambrosian Opera Chorus, Orq. London Promenade. Dir.: J. Mc Carthy. ALMA MAHLER: La noche de verano era apacible (2’03”). I. Vermillion (mez.), Orq. Real del Concertgebouw de Ámsterdam. Dir.: R. Chailly.