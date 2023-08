01:59:11

GUINOVART: Un Conte de Nadal: núm.6 “Final” (6.29) Cor infantil Amics de la UNio. Orquesta Camara Musicae. Dir.: T. Grau. POWER: Recuerdos del pasado op.13 (3.10) G. Díaz Jérez (p.). BACH: Das alte Jahre vergangen is BWV 614 (2.38) J.I. Martínez Zabaleta (org.). GASPARINI: L´oracolo del fato: Aria de Cefalo “Qui ti scrivo o nome amato” (2.32) F. Mineccia. Orq. Nacional Barroca de los Conservatorios italianos. Dir.: P. Perrone. J. STRAUSS II: Orakel-Sprüche op.90 (7.05) Orq. Fil. Estatal de Kosice. Dir.: A. Walter. SHOSTAKOVICH: Sátiras op.109: núm.5 La Sonata a Kreutzer (3.39) J. Sitkovetsky (sop.) R. Vignoles (p.). BALILLA PRATELLA: Giorno di festa (3.18) D. Lombardi (p.). ISASI: Das Orakel op.18 (14.57) Orq. Sinf. de Euskadi. Dir.: E. García Asensio. HAYDN: Il mondo della luna Hob. XXVIII, 7: Acto I Aria de Lisseta “Una donna come me” (4.01) A.S. von Otte (contr.) The english Concert. Dir.: T. Pinnock. BARBIERI: Jugar con fuego: Acto III Romanza de la Duquesa “Un tiempo fue” (4.33). P. Jurado (sop.) Orq. Sinf. de RTVE. Dir.: C. Soler. RIMONTE: Caduco tempo (3.49) La Grande Chapelle. MASSENET: Annee passee: selección (13.58) A. Ciccolini (p.). SCHUBERT: Im gegenwärtigen vergangenes D 710 (7.03) Coro de cámara de las Rías de Berlín. Dir.: M. Creed. JANEQUIN: Toutes les nuits tu m´es presente (4.47) Ratas del viejo mundo. SILVESTRI: B.S.O Back to the future (4.50) Orq. Sinf. de RTVE. RICARDO PACHÓN: La leyenda del tiempo (3.40)