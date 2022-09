01:59:39

Reunimos en una misma sesión obras de Mozart, Piazzolla, Stravinsky, Gluck, Ligeti, Britten, De Visée y Prokofiev. Los ritmos de danza son protagonistas en muchas de ellas.

MOZART: Adagio y fuga en Do menor, K. 546 (6’58”). The English Concert. Dir.: A. Manze. PIAZZOLLA: Milonga para tres (6’21”). D. Mille (acordeón), G. Korniluk (vc.), P. Colomb (vc.), F. Deville (vc.), D. Imbert (cb.). STRAVINSKY: Divertimento para violín y piano (20’29”). G. Poulet (vl.), N. Lee (p.). GLUCK: Don Juan (selec.) (6’). English Baroque Soloists. Dir.: J. E. Gardiner. LIGETI: Concierto rumano (13’17”). Orq. de la Fundación Gulbenkian. Dir.: L. Foster. BRITTEN: Una obertura americana (10’27”). Orq. Sinf. de la Ciudad de Birmingham. Dir.: S. Rattle. ROBERT DE VISÉE: Chacona en Sol (10’). R. Díaz (tiorba). PROKOFIEV: Sonata para violonchelo y piano en Do Mayor, Op. 119 (21’30”). S. Isserlis (vc.), O. Mustonen (p.). SATIE: Je te veux (4’). M. Bruegergosman (sop.), Orq. Sinf. de la BBC. Dir.: D. Robertson.