01:59:25

En esta selección musical de la tarde te llevamos desde Giulio Caccini hasta Duke Ellington pasando por Beethoven, Rodríguez de Ledesma, Ravel, Santiago de Murcia o Dittersdorf, así como por compositoras como Kaprálová o Marianne von Martínez.

GIULIO CACCINI: Dalla porta d’Oriente (3’19”). Ensemble I Gemelli. BEETHOVEN: Variaciones sobre “La ci darem la mano” de “Don Giovanni” de Mozart. ANÓNIMO: El Señor ha mandado la redención a su pueblo (5’48”). The Tallis Scholars. Dir.: P. Phillips. VITEZSLAVA KAPRALOVA: Concierto para piano y orquesta en re menor, Op. 7 (23’11”). A. I-Lin Cheng (p.), Orq. Sinf. de la Universidad de Michigan. Dir.: K. Kiesler. MARIANO RODRÍGUEZ DE LEDESMA: Placido Zeffiretto (4’06”). M. Almajano (sop.), M. Kiener (p.). RAVEL: Tzigane (10’09”). D. Grimal (vl.), Les Dissonances. DITTERSDORF: Concierto para clave y orquesta en La Mayor (arr. para arp.) (18’16”). M. Robles (arp.), Academy of Saint Martin in the fields. Dir.: I. Brown. SANTIAGO DE MURCIA: Marizápalos (4’15”). G. Arriaga (guit.). MARIANNE VON MARTÍNEZ: Berenice, Ah che Fai (13’14”). N. Rial (sop.), La Floridiana. Dir.: N. Paraschivescu. DEBUSSY: 2 Arabescos (6’52”). Z. Kocsis (p.). DUKE ELLINGTON: Sophisticated Lady (5’16”), B. Watson (sax.), G. Allen (p.), L. Nash (batería), P. Washington (cb.), Orq. Sinf de la Ciudad de Birmingham. Dir.: S. Rattle