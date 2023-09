In the Mood for Love

01:58:56

Comenzamos escuchando uno de los temas más conocidos de la película "In the Mood for Love", para continuar con una sonata para violín de Jacquet de la Guerre, un salmo de Monteverdi o la "Danza de los saqsampillos" de Gabriela Lena Frank, junto a obras de Reinecke, José Marín, Rachmaninov o Peteris Vasks.

ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE: Sonata para violín y continuo nº 3 en Fa Mayor (11’38”). Conjunto Barroco Les Dominos. MONTEVERDI: Laudate pueri (7’48”). Consort y Coro Taverner. Dir.: A. Parrott. CARL REINECKE: Sexteto de viento en Si bemol Mayor, Op. 271 (20’25”). Orq. Sinf. de Boston. GABRIELA LENA FRANK: Danza de los saqsampillos (6’55”). C. Norton (marimba), T. Kemp (marimba). JOSÉ MARÍN: No piense menguilla, ya (4’18”). D. Agúndez (sop.), Capella de Ministrers. Dir.: C. Magraner. RACHMANINOV: Fantasie-Tableaux. Suite para 2 pianos en sol menor nº 1, Op. 5 (21’24”). V. Ashkenazy (p.). V. Ashkenazy (p.). HAENDEL: Concerto grosso en Si bemol Mayor, Op. 6 nº 7 (14’06”). Academy of Saint Martin in the Fields. Dir.: I. Brown. PETERIS VASKS: Dona nobis pacem (15’06”). Coro de Cámara Filarmónico de Estonia, Orq. de Cámara de Tallin. Dir.: P. Hillier