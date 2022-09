01:59:55

VIVALDI: Aria de Ersilla “Lo stridor, l’orror d’averno” (4.13). Aria de Origille “Anderò, volerò, griderò” (Orlando Finto Pazzo RV 727) (1.55). M. Kozena (mez.), Orq. Barroca de Venecia. Dir.: A. Marcon. COUPERIN: Concierto Real nº 4 en Mi menor (13.23). D. Moroney (clv.), R. Claire (fl.), J. See (fl.), J. Ter Linden (vla. da gamba). SCHUBERT: Sinfonía nº 5 en Si bemol mayor D 485 (Segundo movimiento: Andante con moto) (8.44). Orq. Fil. de Amberes. Dir.: P. Herreweghe. BACH: Preludio y Fuga en Do mayor BWV 531 (6.07). T. Koopman (órg.). BEEETHOVEN: Concierto para piano y orquesta nº 4 en Sol mayor, Op. 58 (Primer movimiento: Allegro moderato) (18.24). J. Lisiecki (p.), Academy of St Martin in the Fields. HOMILIUS: Cantata HOW VII. 43 “Steig Allgewaltiger von deinem festen sitze” (Cantata para el Quinto Domingo después de Epifanía) (10.18). K. Schoch (ten.), M. Kogholer (baj.), Händel´s Company Choir, Händel´s Company. Dir.: R.-J. Homburg. BERLIOZ: Sinfonía Fantástica, Op. 14 “Episodio de la vida de un artista”) (Quinto movimiento: Sueño de una noche de Sabbat) (9.57). Orq. Real del Concertgebouw de Amsterdam. Dir.: C. Davis. FRANCK: El cantar de Salomón: Eres del todo hermosa (selec.) (14.39). Coro de Cámara de Harvestehude. Dir.: C. Bantzer. MOZART: Serenata en Sol mayor KV 525 “Pequeña música nocturna” (Cuarto movimiento: Menuetto II y Trio) (2.17). Academy of Ancient Music. Dir.: C. Hogwood. CHOPIN: Estudio nº 11 en La menor (12 Estudios, Op. 10) (3.37). F.-R. Duchable (p.).