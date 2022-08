01:59:43

SCHUBERT: Las estrellas (2.59). Brigitte Fassbaender (mezz.), Erik Werba (p.). GARCÍA ABRIL: Diálogos con las estrellas (12.16). Paula Coronas (p.). ELGAR: La rápida luz de las estrellas (4.29). Bournemouth Sinfonietta. Dir.: G. Hurst. CASTELLANOS: El río de las siete estrellas (14.55). Orq. Sinf. de Venezuela. Dir.: J. Wagner. VERDI: A una estrella (3.14). Nicolai Gedda (ten.), Jan Eyron (p.). COUPERIN: Sonata para dos violines y continuo en sol menor “La estrella” en la versión para flauta, oboe y continuo (10.21). Peter-Likas Graf (fl.), Ingo Goritzki (ob.), Johannes Goritzki (vc.), Joerg Ewald Daehler (cl.). WIDOR: Pálida estrella de la noche (4.18). Anne-Marie Rodde (sop.), Noel Lee (p.). PUJOL: Estrella del sur (4.03). Ricardo Cobo (guit.). LANNER: Estrellas del atardecer (5.47). Orq. Sinf. de Berlín. Dir.: R. Stolz. PUCCINI: Tosca: E lucevan le stelle (3.21). Jonas Kaufmann (ten.), Orq. Fil. de Praga. Dir.: M. Armiliato. PANDOLFI: Sonata para violín y continuo OP 4 núm 5 “La estrella” (4.54). Andrew Manze (vl.), Richard Egarr (cl.). SCHUMANN: A las estrellas (5.03). Coro de Cámara Harvestehude. Dir.: C. Bantzer. DEBUSSY: Noche de estrellas (3.07). Angela Gheorghiu (sop.), Alexandra Dariescu (p.). MONTEVERDI: Al lume delle stelle (5.11). Cocerto Italiano. Dir.: R. Alessandrini. WAGNER: Tannhausser: Aria de la estrella de la tarde (5.40). Bryn Terfel (bar.), Orq. Fil. de Berlín. Dir.: C. Abbado. MONTEVERDI: Sfogava con le stelle (3.25). Les Arts Florissants. Dir.: P. Agnew. MOZART: Ah se in ciel, benigne stelle (7.05). Chen Reiss (sop.), L’arte del mondo. Dir.: W. Ehrhardt. DUPARC: Poema nocturno: núm. 1 A las estrellas (5.46). Orq. Del Capitole de Toulouse. Dir.: M. Plasson. MASCAGNI: La tua stella (1.49). Alfredo Kraus (ten.), Edelmiro Arnaltes (p.).