En esta nueva entrega de Reflejos en el agua ahondaremos en algunos de los compositores españoles más reconocidos. Escuchando obras de José Herrando, Federico Olmeda, Fray Rosendo Salvado, Jesús Bal y Gay, Jaume Pahissa, Elena Romero Barbosa, Rosa García Ascot, Gerardo Gambau y Sebastían de Vivanco, crearemos un recorrido musical por las tierras españolas.

HERRANDO: Sonata para flauta travesera y continuo en La mayor (4’23’’). P. Cano (clv.), M. Rodríguez Arribas (fl.). Toccata para violín y bajo continuo nº 7 en Re mayor (16’17’’). E. Moreno (vl.), J. M. Hernández (vc.), E. Martínez Borruel (clv.), J. C. de Mulder (guit.). ROSENDO SALVADO: Salve Regina (3’34’’). A. González Pérez (p.). OLMEDA: 33 rimas para piano (selec.) (6’41’’). E. Ponce (p.). BAL Y GAY: Divertimento para cuarteto de maderas (11’). Moonwinds. Tres piezas para orquesta (selec.) (4’56’’). Orq. de Córdoba. Dir.: J. L. Temes. GARCÍA ASCOT: Pieza para piano nº 2 (1’58’’). I. Clemente Estupiñan (p.). Preludio (2’37’’). P. Ríos (p.). PAHISSA: El mocador (2’16’’). J. Cabero (ten.), M. Cabero (p.). RODRIGO: Música para un códice salmantino (11’11’’). D. Rubiera (baj.), Coro y Orq. de la Comunidad de Madrid. Dir.: J. R. Encinar. Concierto de Aranjuez (selec.) (6’17’’). P. Sáinz Villegas (guit.), Orq. Nacional de España. Dir.: J. Mena. ELENA ROMERO BARBOSA: Canto a Turina (5’04’’). A. Viribay (p.). DE VIVANCO: De profundis clamavi (2’54’’). Coro del King’s College de Londres. Dir.: D. Trendell. Versa est in luctum (2’35’’). Orchestra of the Renaissance. Dir.: R. Cheetham. GOMBAU: Sonata para orquesta de cámara (14’24’’). Orq. Sinf. RTVE. Dir.: A. Tamayo