PROKOFIEV: Concierto para violoncello y orquesta en Sol menor, Op. 132 (Primer movimiento: Andante mosso) (8.48). L. Harrell (vc.), Orq. Royal Philarmonic de Londres. Dir.: V. Ashkenazy. SCHUBERT: Sonata para piano en Do mayor D 840 “Reliquia” (Primer movimiento: Moderato). P. Lewis (p.). GIULIANI: Sinfonía sobre la ópera “La Vestale” de Spontini (6.32). C. Maccari (guit.), P. Pugliese (guit.), Dúo Maccari-Pugliese. DAVID: Oda-Sinfonía en cuatro partes “Christoph Colomb” (Cuarta parte) (18.13). C. Santon (sop.), J. Behr (ten.), J. Wagner (bar.), J.-M. Winling (recitador), Coro de la Radio de Flandes, Les Siècles. Dir.: F.-X. Roth. VIVALDI/LULLY: Sonata para mussette o viella o flauta u oboe o violín y bajo continuo en la mayor, Op. 13 nº 4 RV 59, Le Sommeil de Atys LWV 53 (17.17). D. Oberlinger (fl. de pico), L. Cavasanti (fl. de pico), E. de Mircovich (zanfona), Sonatori de la Gioiosa Marca. SCHUMANN: Trío para violín, violoncello y piano nº 1 en Re menor, Op. 63 (Cuarto movimiento: Mit feuer) (8.24). I. Faust (vl.), J. –G. Queyras (vc.), A. Melnikov (p.). TCHAIKOVSKY: Aria de Lensy “Dónde, dónde os fuisteis horas doradas de mi juventud” (Eugene Oneguin, Acto II) (7.17). N. Gedda (ten.), Orq. Fil. de Belgrado. Dir.: G. Zdravkovitch. MERCADANTE: Concierto para clarinete y orquesta de cámara Op. 101 (Segundo movimiento: Andante con variazioni) (8.56). K. Leister (cl.), The Masterplayers. Dir.: R. Schumacher. MONTEVERDI: Salmo 126 “Nisi Dominus” (Vespro della Beata Virgine) (4.39). A. Monoyios (sop.), M. Pennicchi (sop.), M. Chance (contraten.), M. Tucker (ten.), N. Robson (ten.), S. Naglia (ten.), Coro Monteverdi, The London Oratory Junior Choir, The English Baroque Soloists, His Majestys Sagbutts and Cornetts. Dir.: J.-E. Gardiner.