SCHUBERT: Canción del barco (5.58). Coro Arnold Schoenberg. Dir.: E. Ortner. RAVEL: Una barca sobre el océano (7.41). Orq. Sinf. de Boston. Dir.: S. Ozawa. MENDELSSOHN: Mar en calma y viaje feliz OP 27 (13.05). Orq. Sinf. de Londres. Dir.: C. Abbado. MARTÍ: Dintre la barca (4.20). Daniel Blanch (p.). SOEDERMAN: La vida del marinero (6.51). Orq. Sinf. de la Ópera de Norrland. Dir.: R. Goodman. MEYERBEER: La barca ligera (4.26). Thomas Hampson (bar.), Geoffrey Parsons (p.). GURIDI: En un barco fenicio (14.26). Orq. Sinf. de Bilbao. Dir.: J. Mena. ANÓNIMO: Vi los barcos, madre (2.55). Capilla Virelai. WAGNER: El buque fantasma: Coro de marineros noruegos (10.53). Orq. Sinf. y coro de RTVE. Dir.: C. Kalmar. CODINA: La Galeota: Romanza de Saúl “Mi barca, mi barca vieja” (4.48). Simón Orfila (baj.), Real Filharmonía de Galicia. Dir.: D. Giménez Carreras. MORITSEVICH: Danza de los marineros rusos (3.25). Orq. Fil. de Nueva York. Dir. L. Bernstein. VERDI: Alzira: Dúo de Alzira y Zuma “Huía yo de Guzmán en una frágil barca…” (9.18). Montserrat Caballé (sop.), Maja Sunara (mezz.), Coro y Orq. De la RCA Italiana. Dir.: A. Guadagno. VAUGHAN WILLIAMS: A sea symphony: Mov. 1 “A song for all seas, all ships” (17.26). Christine Goerke (sop.), Brett Polegato (bar.), Orq. Sinf. y Coro de Atlanta. Dir.: R. Spano. TORMIS: Cantando a bordo de un barco (4.59). The Holst Singers. Dir.: S. Layton.