BERLIOZ: Aria de Margherite "D'amour l'ardente flamme" (La Condenación de Fausto, Op. 24, Parte 4) (8.09). M. Callas (sop.), Orq. de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París. Dir.: G. Prêtre. BRUCKNER: Sinfonía nº 3 en Re menor WAB 103 (Tercer movimiento Scherzo. Ziemlich schnell – Trio) (7.23). Orq. Fil. de Viena. Dir.: C. Thielemann. C. P. E. BACH: Sinfonía en Mi menor WQ 178 H 653 (10.02). Concerto Köln. Dir.: P. Heras-Casado. TRADICIONAL: La dama d´Aragó (7.13). A. Savall (sop. y arp.), Hirundo Maris. FAURÉ: Quinteto para piano y cuerda nº 1 en Re menor, Op. 89 (Primer movimiento: Molto moderato) (12.13). E. Le Sage (p.), Cuarteto Ebène. PALESTRINA: Vergine bella (selec.) (11.07). The Hilliard Ensemble. Dir.: P. Hillier. JAËLL: Concierto para violoncello y orquesta en Fa mayor (15.12). X. Phillips (vc.), Orq. Fil. de Bruselas. BACH: Suite francesa nº 5 en Sol mayor BWV 816 (11.14). G. Gould (p.). PIAZZOLLA: Invierno porteño (Cuatro estaciones porteñas) (7.48). P. Flores (fliscorno), Real Filharmonía de Galicia. Dir.: M. Hernández-Silva.