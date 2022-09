02:00:06

SCHEIBE: Concierto para flauta, cuerda y continuo en La mayor (15.03). M. Bania (fl.), Concerto Copenhague. Dir.: A. Manze. VON KOLOF: Colección Escogida de Odas morales para el beneficio y disfrute de los amantes del teclado (24 Odas sobre textos de poetas alemanes) (selec.) (11.16). S. Rubens (sop.), K. Mertens (bar.), M. Amrein (vc.), R. Lutz (clv.). BACH: Cantata “Schmuecke dich, o liebe seele” BWV 180 para el vigésimo domingo después de la trinidad (18.23). M. Kozena (sop.), S. Mingardo (con.), C. Genz (ten.), P. Harvey (baj.), coro Monteverdi, The English Baroque Soloists. Dir.: J.-E. Gardiner. W.-F. BACH: 12 Polonesas F12 (nº 11 en Sol mayor, nº 12 en Sol menor) (versión con fortep.) (8.01). R. Hill (fortep.). GEMINIANI: Concerto Grosso nº 5 en Do menor, Op. 7 (7.40). Café Zimmermann. ANÓNIMA: Lanchas para bailar (3.06). DE CHAVARRÍA: ¡Fuera, fuera, háganles lugar! Villancico de indios para Navidad 1718 (4.35). MARQUES LÉSBIO: Matáis de incendios (2.51). Ensemble Villancico. Dir.: P. Pontvik. RAMEAU: Les indes galantes (selec.) (Air des Sauvages, Chaconne) (8.27). Orq. de la Chapelle Royale de París. Dir.: P. Herreweghe. CASSADÓ: Sonata nello stile antico spagnuolo (Tercer movimiento: Danza con variazioni) (5.49). J. Obregón (vc.), I. Prego (p.). SCHNITTKE: Suite en el estilo antiguo (Ballett. Allegro-Poco meno mosso-Tempo I, Menuett. Tempo di Minuetto-Poco più mosso-Tempo I) (8.21). D. Hope (vl.), A. Botvinov (p.).