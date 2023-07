01:58:24

DE LARROCHA: Sonata antigua (2’34”)

Marta Zabaleta (p.)

PURCELL: Welcome to all the pleasures (Oda para el día de Santa Cecilia) (15’31”)

Michael Chance (CT) John Mark Ainsley (t.) Michael George (b.)

The English Concert and Choir Dr. T.Pinnock

SATIE : 6 Gnosiennes (15'58")

A.Queffelec (p.)

SIBELIUS: La hija de Pohjola op.49 (12’40)

Orq Fil. de Nueva York Dr. L.Bernstein

BACH: Cantata nº 98 Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 98 (13’27”)

H.Blazikova (sop.) R.Blaze (contratenor) Satoshi Mizukoshi (t.) P. Kooij (b)

Bach Collegium de Japón Dr. M. Suzuki

HAYDN: Andante con variazioni en fa menor Hob.XVII,6 (15'29")

A.Brendel (p.)

BIBER: Sonata a 6 en sol mayor Campanarum (3’41”)

Musica Antiqua de Colonia Dr. R.Goebel

WHITACRE: 5 Canciones de amor hebreas (10’14”)

Cuarteto Pavao, Hila Plitmann (recit.)Coro Laudibus Dr. E.Whitacre

PROKOFIEV: El paso de acero op.41. (suite) (13'08")

Orquesta Nacional Escocesa dir. Neeme Järvi.

CHAUSSON : El tiempo de las lilas op.19 nº3 (4’44”)

C.Schaefer (sop) I.Gage (p)