Programa especial de Reflejos en el Agua, aunque sea un espacio breve compartiremos un buen momento para abrir el apetito musical. Escucharemos la siguiente selección musical: MAHLER: Sinfonía nº 5 en Do sostenido Menor (selec.) (10’24’’). Orq. Sinf. De Londres. Dir.: V. Gergiev. CHOPIN: Nocturno en Do sostenido Menor (4’40’’). L. Lang (p.). UNSUK CHIN: Cantatrix Sopranica (5’58’’). A. Komsi (sop.). P. Komsi (sop.). D. Cordier (contraten.). Esemble Musikfabrik. Dir.: S. Asbury. EINAUDI / GASSOT: I Giorni (5’28’’). C. P. La Marca (vc.). N. Gouin (p.). Orq. De París. MENDELSSOHN / BARTHOLDY: Ein Sommernachts op. 61 nº 11 (4’25’’). D. Dodds (vl.). R. Gromes (vc.). J. Riem (p.).