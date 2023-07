01:57:33

4 Poemas Óp. 21 (1870 Y 1872) de Edvard Grieg, elegimos el número 1, titulado El primer encuentro. Child of wonder de Sacred Veil de Eric Whitacre. A sera de Emilio Arrieta del disco Canciones para una Reina, publicado por la soprano Sofía Esparza y el pianista Rinaldo Zhok. Aria de Tancredi del primer acto de Tancredi de Rossini: "patria di tanti palpiti". tres de sus 4 valses para flauta, clarinete y piano de Shostakovich. Verklaerung D. 59 (1813), traducido por transfiguración de Franz Schubert. Aria de Charlotte, escena de las cartas del Werther de Jules Massenet. Corrente, Balleto e ciaccona de Girolamo Frescobaldi. Cantiga finisterrae, Núm. 4: O limite increado do mundo de Juan Durán Alonso.