Christopher Hamill decidió que su nombre era mas comercial si se leía al revés, a raíz de lo cual se dio a conocer como Limahl para el gran publico. Tras llevar al numero 1 de las listas británicas en los '80 con el "Too shy" de Kajagoogoo comenzó su carrera en solitario con un prometedor debut.

Se le encargo poner voz al tema principal de la banda sonora de la adaptación al cine de 'La historia interminable', éxito que ya no volvería a superar.

Sobre la canción en si forma parte de la larga de triunfos generada por Giorgio Moroder en la producción, que esta vez contó con Keith Forsey, autor de himnos como "WHat a feeling", de Flashdance, "Dont you (Forget about me)' o "The heat is on".