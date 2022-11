Steely Dan'Do it again'

A primeros de los '70 varias formaciones jugaron con las sugerencias sexuales en sus nombres. Fue el caso de 10cc, por ejemplo, que hacia referencia a la cantidad de liquido reproductivo que tiene el hombre o de Steely Dan, que tomó su nombre de una maquina de satisfacción que funcionaba a vapor imaginada por William Burrough en su novela 'Naked Lunch. Yendo a este grupo en si, lo pusieron en marcha Walter Becker y Donald Fagen y ya en su debut presentaron el tema por el que serian recordados, 'Do it again', siendo una de las canciones protagonistas de 1972.