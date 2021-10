01:01:49

´La Música se resiste a morir: Frank Zappa, biografía no autorizada’ es la prolija semblanza de uno de los compositores más importantes del siglo 20, escrita por Manuel de la Fuente @mdelafuenteUV profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia. Una historia que es también la historia política y cultural del mundo que quedó después de la segunda guerra mundial.

"Recuerda que la información no es conocimiento. El conocimiento no es sabiduría. La sabiduría no es verdad. La verdad no es belleza. La belleza no es amor. El amor no es la música. La música... La música es lo mejor"

Palabra y música de Frank Zappa.