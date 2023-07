Sergio Gómez: "La goleada en semis no nos da ventaja"

10:04

En esta edición de Radiogaceta de los deportes hablamos con Sergio Gómez, jugador de la selección española sub 21, que mañana jugarán la final del Europeo ante Inglaterra a las 6 de la tarde. Los chicos de Santi Denia buscarán el sexto título en competición europea. El jugador español admite que a pesar de la gran imagen dada ante Ucrania en semifinales no se consideran favoritos y menos ante los ingleses que aún no saben lo que es recibir un gol en contra en el torneo. "Inglaterra es un equipo muy potente por las bandas y muy verticales. Individualmente son un equipazo".