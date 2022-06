Radiogaceta de los deportes Rafa Martínez: "Echaré de menos la vida de vestuario" 16:01 Hace unos días, el mundo del baloncesto se rindió a Rafa Martínez, ya una leyenda dentro y fuera de la cancha. El mítico jugador del Baxi Manresa nos cuenta qué es lo que más echará de menos tras 22 años en activo. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]