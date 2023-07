01:39:13

Marea Stamper, coneguda artísticament com The Blessed Madonna (anteriorment The Black Madonna), ha estat beneïda per la gràcia de Déu (que ja sap tothom que és dona i DJ) per mostrar-nos el camí cap a la pista de ball, amb autèntic sabor americà.

En el nostre últim Radiofreqüències (literalment, l'últim), aquesta activista electrònica de Kentucky, barreja House clàssic, Acid House, Disco i Techno, incloent picades d'ullet a Laurent Garnier i a Sylvester, i afegeix temes propis com Serotonin Moonbeams o Shades Of Love, per assolir un final de festa, inclusiva i optimista, envoltada de ballarins i amb la presència en directe del vocalista Jacob Lusk, de The Gabriels.

Fotos by Nerea Coll