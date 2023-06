Radiofreqüències

58:46

Quadern de Bitàcora. Data estel·lar: [2023.0.602]

Avui aterrem el planeta Pina B (Mont Negre), l'únic lloc desertic, del nostre sistema sonor, on viuen una mena d'ocells enumenats ORs, que emeten freqüències ballables. Això ens fa preguntar-nos si és possible “Ballar al Desert”. Per descobrir-ho parlem amb el 3è Tinent d'Events Planetaris, Juan Arnau, que forma part de cinc generacions d'especialistes en deserts i música de ball.

Al fill musical de l'hivernacle de simulació marciana sonen Pedro Pina, Derrick May, Robert Miles, Jeff Mills i DJ Rolando