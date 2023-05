Radiofreqüències

56:02

Quadern de Bitàcora. Data estel·lar: [2023.0.505]

A la nostra sala multifuncional espai temporal, avui projecten el documental històric "Conflictes del Segle XIX: Batalla de Pobla (1862)" un clàssic universal per poder ballar el tema "5 de Mayo" del grup War (en versió Maxi de 12 polzades i aquest any remixat per Christopher Gubisch aka Gube).

L'ésser humà aprèn dels seus errors i ens encaminem cap a una altra edició del Disc Cosmic de l'Any amb les candidatures d'Alanaire, Grabu i Senyor Oca. Parlem amb Hugo Carretero de RIT/MO i al capítol dedidat als 30 anys de SONAR recuperem una entrevista a Sketch Show + Chronograph Live (2003) i el Live de Human Audio Sponge [Sketch Show + Ryuichi Sakamoto] (2004)