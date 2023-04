Radiofreqüències

56:03

Quadern de Bitàcora. Data estel·lar: [2023.0.428]

Perquè part de la tripulació prefereix el Pro-Zak, francès? Cal passar per un psiquiàtric berlinès per fer música electrònica conceptual? Si les Illes Hawaii són un paradís, perquè desapareixen els ocells? Perquè la imatge de La Llibreria Musical d'Almudena Guerrero ens estremeix tant com les fotografies del final de “El Resplandor”, de Stanley Kubrick (1980) basada en la novel·la de Stephen King?

Qui s'ha deixat una destral i una gramola al pont de comandament?

Totes aquestes preguntes sense resposta amb la música de SCH, Raúl Álvarez, O'o, Cycloid Dyaxis, Imbermind feat Peter Murphy, AFFKT feat Sutja Gutiérrez, Fernando Lagreca i Supertaste.