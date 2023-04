01:04:28

Quadern de Bitàcora. Data estel·lar: [2023.0.421]



Hem tornat allà on tot va començar. Un moment de l'espai-temps per trobar-nos amb el so de les Radiofreqüències originals amb Rone, Tour-Mabourg, Paco Versailles i Foremont Poets. I aquesta setmana, al capítol dedicat als 30 anys de SONAR, recuperem part del concert de Dani Siciliano, presentant el seu àlbum, Likes, i d'un DJ Set de Matthew Herbert.