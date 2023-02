Radiofreqüències

01:01:29

Quadern de Bitàcora. Data estel·lar: [2023.0.224]

Durant la nostra travessia fem escala en un Planeta BAR (Beds And Restaurants), àrees de servei interestel·lar per menjar, descansar i realitzar parades tècniques. Però no estem sols, ens hem trobat amb una cèl·lula de la TE (Tercera Edat), una de les bandes més xungas de l'univers que creix en adeptes, cada any que passa. Nosaltres hem demanat formularis per si de cas.

Beatlove han parat a repartir singles i al nostre Arxiu Sonar d'avui recuperem parts dels directes de Nile Rodgers & Chic Foundation (2006) i Beastie Boys (2007).

[Aquest programa inclou un fragment de "The Amazing World of Gumball - The Crew (2015)"]