Quadern de Bitàcora. Data estel·lar: [2023.0.217]

L'equip mèdic del Radiofreqüències ha trobat la causa de l'incident que ha provocat al·lucinacions a una part dels membres del GCVAZ (Grup de Cultiu de Vegetals en Atmosfera Zero) mentre treballaven a l'hivernacle. Es tracta d'un fong extraterrestre. Almudena Guerrero ens obre la seva LLibreria Musical per descubrir la relació entre Sir Bald Diddley i DUREX. I al capítol que dediquem, aquesta setmana, al 30 aniversari del Festival SONAR, recuperem una entrevista a Hiroshi Watanabe (2002) i el directe dels World's End Girlfriend (2005).



[Aquest programa inclou un fragment de "The Last Of Us" (2023)]