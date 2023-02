Radiofreqüències

56:20

Quadern de Bitàcora. Data estel·lar: [2023.0.210]

Obrim aquest episodi amb Delone, que ens presenta el pack de remixes del seu album "Reset All To Default". David Puente ens fa una selecció mediterràneament "fake" amb artistes argentins o australians com Síntesis Moderna o Caravan a més de Pan Pan, Domenique Dumont i Fingerspit i tanquem amb una secció que comença aquesta setmana i ens portarà fins el 30 aniversari del Festival Sónar el pròxim més de Juny.