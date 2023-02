Radiofreqüències

59:05

Amb les celebracions del Any Nou xinès, Conill d'aigua, segons el calendari lunar, li hem canviat el contracte a la tinent Díaz i ara és Comandant. Recupera així tots els seus galons i inicia, juntament amb l'equip de Radiofreqüènces, nous objectius a les nostres properes missions...que culminaran amb els 40 anys de servei del Capità Blázquez. "Sense Fe, ni Esperança, no hi haurà Cultura Electrònica" han estat les primeres paraules per a la tripulació.

[aquest programa inclou un fragment de "A Night at the Opera (1935)]