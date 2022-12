56:14

Avui ens visita l'organització religiosa SPP (Spiritual Primordial Project), que ha possat en marxa un experiment científic per confirmar l'existència de Déu. Orión i Adam, dos il·luminats obsessionats amb els senyals i confinats en una càpsula i aïllats del món exterior, son els escollits per intentar establir un contacte diví a través dels seus rituals singulars.

Balls en què utilitzen temes de Flux by Uchiha, Paco Versailles, Andreas Balicki, Jamiroquai (Dimitri from Paris rmx + PBlz edit), Per Hammar, Pyrame i Dan Shake, que sonen a les diferents ràdios de la sala de comunicació quàntica.

[Aquest programa inclou un fragment de ULTRAinocencia (2022) amb música de The Allegorist, Oval i Shed ]