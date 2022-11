58:37

El "Black FriedDay" arriba també fins a la porta de la nostra nau per vendre'ns productes que no necessitem i això ens porta a ser una mica radicals amb la venedora.

Sempre trobarem monstres al camí, però els nostres sempre són bons i ens guien a través de la història, perquè no oblidem qui som i què hem vingut a fer. Almudena Guerrero obre de nou les portes de la seva LLibreria Musical i IFÉ, Thee Silver MT Zion, Verde Prato, Jus Kno', Erik Satie played by Alice sara Ott, The Rah Band, Selbor, Sociologia Animal i Arty & BT, posen la Banda Sonora a aquest episodi.

(Aquest programa inclou "Música de llibrería EM & KPM", un remix de Nula, un fragment de Gamera: El guardián del Universo (1995) i les veus de Ramon Castelló i Leo Garriga)