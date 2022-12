54:56

Els canvis de rutina d'aquesta setmana han fet que la tripulació estigui molt dispersa i hagi tingut un brot psicòtic. Tres persones armades a peu del llit del comendant, han fugit després de parlar amb ell i la unitat de combat "Mestizorras", amb caretes d'aquest animal i armades amb bolígrafs i paper reciclat, ha muntat un "Taller de Chapa y Pintura" a l'hangar Barrett.

El metge recomana no abandonar les cabines individuals i posar-se els auriculars per rebre la dosi correcta de "Música Medicinal" de Moritz Fasbbender, Vanessa Wagner, Perera Eselwhere, Ela Rea, Chico Blanco, Denver, Björk, TMVA, Ross Harper, Dante (PBlz Extended Mix), Dalyat i Maddy Maia, per contrarestar els efectes d'aquest episodi.