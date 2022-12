Sergi Vila (A Trip To Tropic's DJ Set)

01:10:35

Aquesta temporada Sergi Vila torna amb una selecció de Jazzy & Soulful House connectant el present amb el passat, en un viatge que va des dels 97 fins als 127 BPM, sense perdre gens ni mica de coherència musical ni elegància.

Tracklist

1. 6th Borough Project - If the Feeling's Right?

2. Akshin Alizadeh - Southern Man

3. Urban Blues Project Present Michael Procter - Love Don't Live [The U.B.P. Classic Club Mix]

4. Selace - So Hooked on Your Lovin (Mousse T.'s Extended Disco Shizzle)

5. Redondo & Ferreck Dawn - Tattoo Girl

6. Superlover - Love Me

7. Oliver $ & Jimi Jules - Pushing On

8. Shakedown - At Night (Purple Disco Machine Remix)

9. Dj Anna - Keep Going

10. Johnny Corporate - Sunday Shoutin' (Dr Packer Remix)

11. Bent - Magic Love (Ashley Beedle's Black Magic Remix)

12. Doug Willis - Skate Dancer