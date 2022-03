PBlz plays The Worst Years DJ Mix // The Trilogy: Part I

01:03:15

Aquesta setmana hem decidit iniciar una trilogia que doni sentit a aquests tres darrers anys que semblen els pitjors anys de la història recent. Per això, hem seleccionat 14 temes, amb un ordre molt pensat, donant-li un aire de caos "ex profeso", com el que vam viure a l'any 2020. Insults en diferents idiomes, tracks instrumentals, temes vocals, remixes, Extended Club Mixes i FXs, per intentar donar-li sentit a tot plegat.

TRacklist

01 Babel (explicit) - Rone

02 L'invitation Au Voyage - Tour-Maubourg

03 Set Your Sails (Braxton Extended Mix) - Matt Fax

04 Sooner - WhoMadeWho & Marc Piñol

05 Balance - Sumluv

06 Home (Extended Club Mix) - Solomun

07 Papillon - Squire

08 Focus Dan - Kye

09 Siete Guitarras - Stephen Lopkin

10 Agita - Michael Mayer

11 Dial Tone - Rebūke

12 Dizzy Cadence - Contrøverse

13 Chase the Robots (Extended Version) - Jaimy Jay

14 Nouveau Monde (Mathew Jonson Remix) - Rone