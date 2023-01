01:00:29

Acabem el mes traslladant el nostre Club Piñón a Eivissa, des d'on ens visiten un parell de professionals que resideixen o formen part de l'elenc de residents de l'illa.

Mario Nieto aka DJ Mitral, obre la nostra "Eivissa Connection" amb un DJ set preciós, elegant i amb un missatge clar...Music Sounds Better With You (La música sona millor amb tu).