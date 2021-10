58:31

Mist3rfly feat Loon Attic ens fan una extended version de la seva interpretació del tema Digital de Joy Division

Episodi I: La galaxia Electrònica viu els seus pitjors moments amb les restriccions padèmiques. L'estat ha decidit cercar vida musical intel·ligent a la terra per intentar rescatar l'oci nocturn de la crisi cultural i econòmica impolsada per la part fosca del govern. En aquest viatge, el nostre equip descubreix una versió extended, de la versió de Mist3rFly feat Loon Attic del tema Digital de Joy Division, feta pel nostre programa, remixos de Frankie Knuckles (Cinthie rmx), Sade (Hermit rmx) i Johny Guitar Watson (Ben Liebrand rmx) i recupera música de Opolopo, de The Tempers i fa un petit homenatge a Paul Johnson.