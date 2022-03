01:00:42

Tots tenim un costat fosc i el Tinent ReNÉ no és cap excepció. Després de la seva missió al planetoide Makemake, on va perdre gairebé la meitat de la seva tripulació a causa de la contaminació atmosfèrica i la negligència dels comandaments, ja no és el mateix. Avui ha de passar una prova d'estrès consistent a descobrir quin dels artistes que sonen no és humà. Vols ajudar-lo?

Opcions:

Residente - Luke García - Remote Viewing Party - Fiberroot - Vhyce - Los Pilotos & Mula - Kid Simius - Minube & Basme - Francesco Parente & Josh Kalker - David Blank - Mousse T