01:01:44

Episodi II: Una nova esperança arriba a la galaxia Electrònica amb la creació d'espais bombolles VIP per a tothom, amb playlists personalitzades a qualsevol lloc.

En aquest indret ens arriben missatges de David Puente i Albert Tió i procurem ballar lo just mentre escoltem les propostes jazzistiques de Tour-Maubourg o Divorce from NewYork, la "stravaganza" de Lutto Lento, la tècnica replicant de Doriant Concept, parlem amb Almudena Guerrero sobre música de llibreria, Delia Derbyshire, Hanna Peel i Dr Who i tanquem l'hora amb l'holograma atemporal de Jocelyn Brown.