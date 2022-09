49:34

- La fiscalitat segueix copant l'actualitat informativa del dia.

- CAEB denuncia que no estan rebent els fons europeus Next Generation.

- Ja es poden demanar les despeses dels desplaçaments d'illa per rebre assistència sanitaria.

- Dos menors ferits greus a un accident entre un bus i una moto a Son Ferriol, Palma.

- Formentera posara en marxa un sistema pilot de reciclatge d'envasos.

- Son Moix pot registrar dissabte el primer ple de la temporada per rebre al Barça.