30:07

- Un policia ha estat detegut per alertar a un marcotraficant d'una batuda a Son Banya.

- Les Balears lideren la davallada de l'atur gràcies al turisme.

- A Eivissa continuen els problemes per la manca de taxis.

- La vinya és especialment sensible a les altes temperatures.

- El Mallorca va guanyar ahir per 1 a 0 a l'Sporting de Gijón.