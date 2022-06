49:41

- El col·lectiu LGTBI reivindica avui els seus drets.

- La Fiscalia demana 4 anys de presó per a Neus Truyols.

- Montse Morlà, nova Consellera de MObilitat a Menorca.

- No hi ha hagut sessió del control al Govern.

- Els hotelers confien que la temporada sigui bona.

- Govern, empresa i Mancomunitat d'Es Raiguer reunits ara mateix.

- Nadal debuta avui a Wimbledon i Jaume Munar ja és a segona ronda.