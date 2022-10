49:30

- A les Balears s'ha reduït l'atur un 44'3% aquest estiu.

- Més per Mallorca demana a Brusel·les mesures per limitar la compra d'habitatges a no residents.

- UEPFLY volarà des de diumenge entre Menorca i Eivissa.

- Tres detinguts en una operació antidroga als barris de Son Gotleu i La Soledat a Palma.

- Les obres de l'hotel Formentor no s'han aturat.

- El Palma Futsal ha debutat amb una victòria espectacular a la Champions League.