- Les intenses pluges que han caigut han afectat especialment a Mallorca.

- 619 milions d'euros per al Pla d'Ocupació fins a 2025.

- Balears és la segona comunitat autònoma amb menys deduccions per conciliació familiar.

- Sonia Vivas amenaça amb deixar el govern municipal.

- Festes durant les restriccions per COVID.

- El jove que va caure a una piscina a Magaluf ha quedat sense mobilitat.

- Rafel Nadal i Jaume Munar juguen avui a Roland Garros.