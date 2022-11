49:31

- Les Balears tén la major taxa de dones víctimes de violència masclista.

- Vist para veredicte el judici pel l'assassinat d'una dona a Menorca l'any 2018.

- 11 treballadors d'Emaya condemnats per aportar títols de català falsificats.

- Reunió amb la Consellera de Salut per la situació de l'atenció primaria.

- Els bitllets d'avió s'han encarit un 30% per al pont de la Constitució i Nadal.

- El Mallorca Palma Futsal comença con victòria en la Ronda Elit.

- La UD Eivissa destituieix el seu entrenador.