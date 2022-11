49:15

- La manca de metges fa que se saturin alguns centres de salut.

- Preocupació per la bronquiolitis en nins.

- Detingut un home per pressumpte maltractament continu contra la seva filla.

- Violència contra les dones entre el més joves.

- L'acord del Govern Central amb la banca no satifà les entitats socials.

- Dues noves estrelles Michelín a les Balears.

- El Mallorca Palma Futsal debuta avui a la Ronda Elit de la Lliga de Campions.