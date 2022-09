50:00

- Un home de 42 anys està crític per l'explosió a un vaixell al sud de Cabrera.

- Presó per als tres detenguts implicats en la agressió al Cap de la Policia Local de Porreres.

- La Creu Roja avisa que s'acosten mesos durs.

- Joves amb dificultats per trobar un habitatge.

- La UD Eivissa cercarà avui la tercera victòria consecutiva en Lliga.

- Nadal debutarà avui a la Laver Cup formant parella de dobles amb Federer.

- A Entrada Anticipada ens visita Tom Trovador.